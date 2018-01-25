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    Экономика

    СМИ сообщают об обысках НАБУ у главного "куратора" угольной госотрасли

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (171)

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    По информации источника, проведение обыска осуществляется в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются компании "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт" и "Универсалинвестстрой".
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 25 января, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в киевском офисе неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На войне, как на войне, а уголь, пожалуйста, в топку

    По информации источника, детективами было предъявлено определение суда об обыске всего офисного здания по ул. Б.Хмельницкого,26. При этом санкция также выдана на обыск двух автомобилей Кропачева и принадлежащего ему жилого дома в Петропавловской Борщаговке.

    Проведение обыска осуществляется в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются компании "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт" и "Универсалинвестстрой".

    "Эти компании подавали налоговую отчетность с этого адреса (Хмельницкого,26 — Ред.). К ним есть претензии по поставкам горно-шахтного оборудования на государственные угледобывающие предприятия", — сообщил источник.

    По его данным, все три перечисленные компании не имеют линейного отношения к Кропачеву. При этом процессуального статуса по уголовному делу у самого бизнесмена нет.

    По данным СМИ, окружение Кропачева связывает обыски НАБУ с напряженными отношениями бизнесмена с ДТЭК. Они обострились в конце прошлого года после того как структуры Виталия Кропачева заняли монопольную позицию в сфере поставок угля на государственное "Центрэнерго", вытеснив из этой сферы группу Рината Ахметова.

    Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы (ГМС) Дины Пимаховой.

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