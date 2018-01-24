НАБУ обыскивает дом замглавы миграционной службы - СМИ

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы (ГМС) Дины Пимаховой. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, НАБУ не исключает задержание Пимаховой.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.