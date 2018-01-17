В горсовете Ирпеня идет обыск

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В среду, 17 января, в городском совете Ирпеня правоохранители проводят обыск, сообщил в Facebook мэр города Владимир Карплюк.
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"Пришли изымать документ, который есть в общем доступе. Это уже тридцать первый обыск в совете за последние три года. Десятки продырявленных дорог, тысячи изъятых и невозвратных документов, выломаны двери кабинетов несмотря на наличие ключей, парализована работа коммунальных предприятий и большинства отделов и управлений горсовета", — подчеркнул Карлюк.
Напомним, 21 декабря прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.