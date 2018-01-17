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    Общество

    В горсовете Ирпеня идет обыск

    (обновлено: )9001
    Как сообщил в соцсети мэр города, правоохранители "пришли изымать документ, который есть в общем доступе". По его словам, это уже тридцать первый обыск в совете за последние три года.
    В городском совете Ирпеня правоохранители проводят обыск
    facebook.com/Владимир Карплюк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В среду, 17 января, в городском совете Ирпеня правоохранители проводят обыск, сообщил в Facebook мэр города Владимир Карплюк.

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    "Пришли изымать документ, который есть в общем доступе. Это уже тридцать первый обыск в совете за последние три года. Десятки продырявленных дорог, тысячи изъятых и невозвратных документов, выломаны двери кабинетов несмотря на наличие ключей, парализована работа коммунальных предприятий и большинства отделов и управлений горсовета", — подчеркнул Карлюк.

    facebook.com/Владимир Карплюк
    В горсовете Ирпеня правоохранители проводят обыск
    facebook.com/Владимир Карплюк
    В горсовете Ирпеня правоохранители проводят обыск

    Напомним, 21 декабря прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

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