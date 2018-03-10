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    Союз православных журналистов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Нападение на офис СПЖ в Киеве
    Налет националистов. "Союз православных журналистов" сделал заявление
    14:28 29.01.2018
    545Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Директор СПЖ Анна Поддубная в ходе пресс-конференции в понедельник заявила, что свобода слова в Украине "презирается", а государство "не в состоянии обеспечить журналистскую безопасность".
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Хроника 25 января: нападение радикалов на часовню УПЦ МП, крушение вертолета в Кременчуге
    09:11 26.01.2018
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    Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
    Члены С14 в офисе Союза православных журналистов
    Националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве
    16:32 25.01.2018
    875Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националистические организации С14, "Традиция и порядок" и "Сокол" ворвались в офис интернет-издания Союз православных журналистов и заблокировали выход из него.
    20-тысячный Крестный ход из Каменца-Подольского
    Крестный ход из Каменца-Подольского приближается к Почаевской Лавре
    14:37 25.08.2016
    1072Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Протоиерей Андрей Сосюк, клирик собора Александра Невского Каменца-Подольского рассказал, что 20 тысячная колонна верующих растянулась на 7 километров.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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