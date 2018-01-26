Огненная ловушка. В южнокорейской больнице погибли более 40 человек

Число жертв пожара в Южной Корее продолжает расти, местное агентство Рёнхап сообщает о 41 погибшем.

Как сообщалось ранее, 79 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них в тяжелом состоянии.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 7.32 (00.32 по Киеву), на его тушение ушло около двух часов. В 5-этажной больнице находились 111 пациентов.

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Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в этой связи экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.

Как сообщалось ранее, еще один крупных пожар произошел в Южной Корее 21 декабря из-за возгорания автомобиля в гараже восьмиэтажного здания в центре города Чечхон, расположенного в 170 километрах от Сеула. Жертвами пожара стали 29 посетителей сауны на втором этаже фитнес-центра над гаражом. Помимо погибших, от ожогов и отравления дымом пострадали еще 26 человек.