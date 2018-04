Хроника 20 апреля: лотерея в хорошую школу, Рада ушла на каникулы

РИА Новости Украина

В пятницу, 20 апреля, львовский депутат поздравляла с днем рождения Гитлера, министр образования объявила о лотерее для желающих попасть в хорошую школу с 1 класса, знаменитый шведский диджей умер в возрасте 28 лет. Подробнее — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Госдеп США упрекнул Киев в коррупции и цензуре

Правительство Украины не расследует надлежащим образом преступления против журналистов и борцов с коррупцией, говорится в опубликованном в пятницу докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.

"Другие нарушения касаются широко распространенной коррумпированности правительства, цензуры и блокировки вебсайтов, неспособности правительства наказать тех, кто совершает жестокость против журналистов и борцов с коррупцией, жестокость против нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств", — говорится в докладе. "Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе. "Наиболее существенные проблемы с правами человека (в Украине) включают незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия", — отмечают авторы документа. В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека "поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса" и в Крыму.

Порошенко пригласил мэра Львова в кофейню и извинился

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Львове и после встречи с представителями бизнеса, куда не пустили мэра Садового, посетил популярное кафе "Львівська копальня кави", где в сопровождении чиновников встретился с двумя писательницами Марьяной Савкой и Марианной Кияновской, передает Zaхid.net. Также на кофе с президентом пригласили мэра Львова Андрея Садового. В ходе встречи в кафе президент извинился перед мэром Львова, которого раньше не пустили на встречу во Львовском университете.

Петр Порошенко пошел на кофе вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, председателем Львовского облсовета Владимиром Гирняком, директором департамента культуры Львовской ОГА Мирославой Туркало, народным депутатом от БПП "Солидарность" Богданом Дубневичем.

Порошенко объявил о планах "передвинуть границу ЕС во Львов"

Президент Украины Петр Порошенко предложил построить узкоколейную железную дорогe от границы с ЕС и до Львова. Об этом глава государства заявил во время визита во Львов, передает УНН. "У меня есть одно важное сообщение для Львова, я встречаюсь сегодня с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, мы планируем это обсудить с руководителем "Укрзализныци", — я хочу границу ЕС, в плане "Укрзализныци", передвинуть и привести Европу во Львов", — сказал президент. По его словам, это станет возможно, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов.

"Чтобы туристы без того, чтобы пересаживаться, менять тележки, ехали напрямую. Это увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, это значительно улучшит ситуацию с грузовыми перевозками. Это будут несколько направлений, но начинать надо со Львова. Я дам поручение по подготовке предложений", — добавил Порошенко.

Скандал во Львове. "Поздравившая" Гитлера депутат путается в показаниях

Во Львове разгорается образовательный скандал, связанный с заместителем директора школы и депутатом городского совета от партии "ВО"Свобода" Марьяной Батюк, которая на своей странице в Facebook поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера.

Фото фюрера, две его цитаты и сообщение о том, что это великий человек, появились на странице Марьяны Батюк накануне утром и исчезли буквально через час, но успели наделать шумихи. Сама учительница истории заявила, что кто-то взломал ее пароль, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит, передает ТСН.

"Я думаю, что это взлом моей страницы. Я точно этого не постила. Я считаю, что Гитлер преступник", — заявила она. Между тем в школе, в которой работает педагог, начали служебное расследование, а в учебное заведение уже наведалась комиссия из городского департамента образования.

"Когда я увидела эту публикацию, я позвонила руководителю, и он сказал: да я разговаривал с учителем, и она сказала, ну, вы знаете, мне жаль, что я такое сделала, я уже удалила эту информацию. Фактически, они это подтвердили", — рассказала руководитель департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганык. Ранее сообщалось, что руководитель Николаевской областной организации "Свобода" Демид Губский направил обращение главному прокурору области и в Службу безопасности Украины после провального голосования депутатов облсовета за отмену статуса русского языка как регионального.

Киевские националисты устроили облаву на водителей "Яндекс.Такси"

Представители нескольких националистических организаций в четверг устроили проверки водителей киевских такси, которые пользуются приложением "Яндекс.Такси", сообщил координатор С14 Сергей Мазур. "Активисты "Традиций и порядка" и С14 провели рейд по водителям запрещенного российского "Яндекс.Такси". Нарушителей-заробитчан задерживали и отдавали полиции по статьям 109, 111 и 114 УК", — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Мазур добавил, что если кто-то продолжит работать на "оккупанта", "мы сделаем условия его работы очень некомфортными".

Радикалы из С14 начинают облавы на цыган

Радикальная националистическая организация будет проводить рейды против цыган, заявил представитель С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook. Ранее С14 боролось с ромами, которые несколько дней подряд ночевали в зале ожидания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

В этот раз они потребовали от представителей цыганской национальности покинуть территорию Лысой Горы в Голосеевском районе столицы.

"Ци..ны снова оккупировали Лысую гору. На этот раз их еще больше. Как и их мусор. С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до ЗАВТРА (до 21 апреля — ред). В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона. В прошлый раз ци..ны забрались мирно. Надеемся, что так же будет и в этот раз", — пишет Мазур, публикуя шокирующие фотографии из парка.

"Планируем регулярные рейды против вышеупомянутых представителей. Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности. Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", — призывает активист С14.

Супрун опубликовала советы женщинам, как правильно принимать препараты для гормональной контрацепции

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун опубликовала советы женщинам, как правильно принимать препараты для гормональной контрацепции.

За последние дни это уже третья публикация Супрун в Facebook, посвященная социально важным темам и развенчанию мифов о применении методом лечения и лекарствах. Ранее дала инструкцию, как мужчинам общаться с женщинами, а также описала вред от "голубого света" смартфонов и гаджетов.

"В интернете распространены страшные мифы относительно препаратов группы КОК, вроде — "вырастут усы", "наберу вес", "контрацептивы отключат яичники, и потом не смогу забеременеть". Ко мне обратились в личные сообщения с просьбой написать о гормональной контрацепции", — объяснила Супрун причину появления своего поста в соцсетях и сослалась на рекомендации киевского врача акушера-гинеколога Наталию Лелюх.

У Данилюка нашли тайную квартиру в Британии за 29 млн грн

В прошлом году министр финансов Александр Данилюк приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс фунтов стерлингов. Это 28,8 млн грн. "Этой квартиры в декларации чиновника нет. Денег на такую покупку — тоже. Данилюку прямая дорога в уголовное дело о незаконном обогащении. Назар Холодницкий, принимайте фигуранта", — написал в Facebook журналист Александр Дубинский. Данилюку грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы. По словам журналиста, факт этого нарушения является основанием для проверки НАПК и расследования НАБУ о возможном незаконном обогащении министра. "По состоянию на декабрь 2017 года, жена министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестном ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH. Эта квартира имеет две спальни, две ванные комнаты и цокольный этаж с частным садом в четырехэтажном доме. В 2001-м квартира подорожала на 550 тысяч фунтов стерлингов. Ее цена составляет 766 тысяч фунтов стрелингив", — говорит Дубинский.

Минюст озвучил печальную статистику смертей в тюрьмах

В 2017 году в украинских СИЗО и тюрьмах умерли более 500 человек. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

В частности, по словам чиновника, по всем фактам смерти проводятся служебные проверки. "Умерло более 500 человек в том году в местах содержания. В этом году количество умерших сократилось на 30 человек. Каждый случай отдельно рассматривается и расследуется. В некоторых случаях виноваты люди на местах, а в некоторых и МОЗ. По всем фактам мы проводим служебные проверки", — сказал он. Чернышов также прокомментировал вопрос ремонтов в СИЗО, отметив, что деньги на это не выделяются. Кроме того, по его словам, в Лукьяновском СИЗО сейчас находятся 60 человек, которые невиновны и по факту и "не должны находиться там в таких условиях".

На родине Hyperloop. У Омеляна родилась дочь в США

У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook. "It's a girl! Благодарю Светлану Бевзу за дочку. Я ее ждал очень давно", — написал Омелян.

В посте отмечено, что свое сообщение Омелян писал в США, в Нью-Йорке. При этом судя по постам Бевзы в Facebook, она находится в Нью-Йорке с марта. Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. В сети данное заявление высмеяли.

Рада ушла на "майские каникулы"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание парламента, cледущее пленарное заседание восьмой сессии состоится во вторник, 15 мая. "23-27 апреля и 7-11 мая народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. 30 апреля — 4 мая — с избирателями", — сообщает пресс-служба ВР.

Гриневич пообещала лотерею для желающих попасть в хорошую школу с 1 класса

В Украине порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею. Путем жеребьевки будут разыгрываться свободные места в престижных школах, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, розыгрыш мест для первоклашек в первую очередь коснется престижных школ с высоким рейтингом. "Жеребьевкой будет решаться, кто попадет на свободные места. Какие могут быть критерии? Я назову базовые. Во-первых, жеребьевка должна происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема, у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос — чтобы каждая бумажка была одинаковой без пометок и чтобы вытягивал бумажки человек, представляющий родителей", — рассказала Гриневич, которая намерена транслировать процесс жеребьевки онлайн.

Она также прокомментировала список документов, которые требуются для приема ребенка в 1 класс школы. "Мы прорабатываем с Минюстом очень большое количество документов, чтобы это не обязательно была регистрация в паспорте. У нас много переселенцев, военнослужащих, а также тех людей, которые поехали зарабатывать деньги в большой город и здесь живут, арендуя квартиру. И там есть около десятка возможных документов, но вы должны предоставить всего лишь один — и это необязательно штамп в паспорте", — отметила Гриневич в беседе на "Радио НВ".

Знаменитый шведский диджей умер в возрасте 28 лет

Пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Авичи (Avicii), подтвердила его смерть. "С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Авичи, мертв. Он находился в (городе — ред.) Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени", — сообщила шведскому телевидению пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист.

"Семья сокрушена и мы просим вас проявить внимание и оставить их в покое в это трудное время. Больше никаких заявлений не будет сделано", — сказал она.

Авичи родился в 1989 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.