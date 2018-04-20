У Данилюка нашли тайную квартиру в Британии за 29 млн грн

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В прошлом году министр финансов Александр Данилюк приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс фунтов стерлингов. Это 28,8 млн грн.

"Этой квартиры в декларации чиновника нет. Денег на такую ​​покупку — тоже. Данилюку прямая дорога в уголовное дело о незаконном обогащении. Назар Холодницкий, принимайте фигуранта", — написал в Facebook журналист Александр Дубинский.

Данилюку грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы.

По словам журналиста, факт этого нарушения является основанием для проверки НАПК и расследования НАБУ о возможном незаконном обогащении министра.

"По состоянию на декабрь 2017 года, жена министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестном ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH. Эта квартира имеет две спальни, две ванные комнаты и цокольный этаж с частным садом в четырехэтажном доме. В 2001-м квартира подорожала на 550 тысяч фунтов стерлингов. Ее цена составляет 766 тысяч фунтов стрелингив", — говорит Дубинский.

В списке жильцов дома в 2017 году числился и Александр Данилюк. Однако этого министр не указал в декларации. Единственное, что вспомнил, это факт получения дохода от отчуждения недвижимого имущества. Другой информации о приобретении нового жилья в документе не предоставил.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий оказался владельцем квартиры с большим метражом, которая была ему подарена в конце 2017 года.