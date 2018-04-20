наверх
20.04.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    У Данилюка нашли тайную квартиру в Британии за 29 млн грн

    (обновлено: )93260
    Как отмечается, квартиры в декларации Александра Данилюка нет. Министру прямая дорога в уголовное дело о незаконном обогащении, отметил журналист Александр Дубинский.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В прошлом году министр финансов Александр Данилюк приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс фунтов стерлингов. Это 28,8 млн грн.

    "Этой квартиры в декларации чиновника нет. Денег на такую ​​покупку — тоже. Данилюку прямая дорога в уголовное дело о незаконном обогащении. Назар Холодницкий, принимайте фигуранта", — написал в Facebook журналист Александр Дубинский.

    Данилюку грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы.

    По словам журналиста, факт этого нарушения является основанием для проверки НАПК и расследования НАБУ о возможном незаконном обогащении министра.

    "По состоянию на декабрь 2017 года, жена министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестном ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH. Эта квартира имеет две спальни, две ванные комнаты и цокольный этаж с частным садом в четырехэтажном доме. В 2001-м квартира подорожала на 550 тысяч фунтов стерлингов. Ее цена составляет 766 тысяч фунтов стрелингив", — говорит Дубинский.

    В списке жильцов дома в 2017 году числился и Александр Данилюк. Однако этого министр не указал в декларации. Единственное, что вспомнил, это факт получения дохода от отчуждения недвижимого имущества. Другой информации о приобретении нового жилья в документе не предоставил.

    Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий оказался владельцем квартиры с большим метражом, которая была ему подарена в конце 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в Восточной Гуте. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге