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    Общество

    Гриневич пообещала лотерею для желающих попасть в хорошую школу с 1 класса

    (обновлено: )13804
    Министр науки и образования Украины Лилия Гриневич намерена транслировать онлайн процесс жеребьевки, в ходе которой будут распределяться места в престижных школах.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Украине порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею. Путем жеребьевки будут разыгрываться свободные места в престижных школах, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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    По ее словам, розыгрыш мест для первоклашек в первую очередь коснется престижных школ с высоким рейтингом.

    "Жеребьевкой будет решаться, кто попадет на свободные места. Какие могут быть критерии? Я назову базовые. Во-первых, жеребьевка должна происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема, у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос — чтобы каждая бумажка была одинаковой без пометок и чтобы вытягивал бумажки человек, представляющий родителей", — рассказала Гриневич, которая намерена транслировать процесс жеребьевки онлайн.

    Она также прокомментировала список документов, которые требуются для приема ребенка в 1 класс школы.

    "Мы прорабатываем с Минюстом очень большое количество документов, чтобы это не обязательно была регистрация в паспорте. У нас много переселенцев, военнослужащих, а также тех людей, которые поехали зарабатывать деньги в большой город и здесь живут, арендуя квартиру. И там есть около десятка возможных документов, но вы должны предоставить всего лишь один — и это необязательно штамп в паспорте", — отметила Гриневич в беседе на "Радио НВ".

    Ранее Гриневич уже комментировала новые правила зачисления детей в начальную школу, которые намерено утвердить Минобразование.

    Кроме того, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления.

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