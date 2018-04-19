Мир устал от радикалов. Будущее правых в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Польше по центру Гданьска прошлись представители Национально-радикального лагеря. Об этом сообщает "Газета Выборча". Указано, что в марше приняли участие около сотни манифестантов, все они были одеты в черное и выкрикивали националистические лозунги. Как сообщается, марш был посвящен 84-й годовщине создания организации, после марша ультраправые собрались в зале Гданьской судоверфи.

В то же время, у горожан вызвали возмущение как сама демонстрация, так и то, что местом для дальнейших торжеств выбрали Гданьскую судоверфь, известную проведением забастовки 1980 года, которую возглавил Лех Валенса. Митинг оказался неожиданным также и для городских властей.

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Насколько сильны националистические настроения в Европе, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический консультант Ирина Серова.

Ранее высказывалось мнение, что польская власть активно использует нарастание правых настроений в обществе и заигрывает с электоратом. Насколько на сегодняшний день эта тенденция сохраняется? Sputnik | Перейти в фотобанк Полиция против оппозиции. Задержания и стычки в центре Еревана

— Я не согласна с такими однозначными оценками, что заигрывает. Здесь намного глубже вопрос, и смотреть на него надо глобальней. Давайте вспомним, что история праворадикализма вообще в Европе – это период между Первой мировой и Второй мировой войной, и Европа прошла очень уверенно от крайнего правого радикализма до либерализма и начинает иногда двигаться в обратном, конечно же, направлении. Какие причины сейчас мы наблюдаем во всех странах ЕС вариантов праворадикалов? Основная причина – это сочетание экономического кризиса, последствия которого идут с середины 2000-х годов, плюс антимиграционное настроение, недостаточно удачная миграционная политика либеральных властей, центристских властей очень многих стран Европы. На этих основных двух факторах и растет правое направление политических партий, организаций и т.д., тем более, радикальных. Варианты, которые сейчас существуют в Европе, в принципе, их можно отнести к двум лагерям. Есть разумные варианты жизни с праворадикалами – это Германия. Если Вы заметите, как после неудачной миграционной политики Ангела Меркель начала говорить о более серьезном усилении миграционного контроля, и она начала тем самым выбивать основную почву с настроений праворадикалов. Не очень удачный вариант мимикрии под правое направление – это Венгрия и мы видим основную партию "Фидес", которая на выборах недавних выиграла. Они очень заигрывают с этим направлением и здесь есть варианты того, что они просто заиграются и не будут знать, как, действительно, работать с миграционной политикой дальше, в дальнейшем.

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Вы говорите, что у Меркель это был удачный пример.

— Один из удачных. Я хочу сказать, что это не была окончательная политика, нет еще, действительно, ярких результатов побед в миграционной политике, но правильное направление было выбрано.

Не получается ли, что политсилы, которые ранее занимали более уверенные взгляды, начинают заимствовать и использовать правые лозунги?

— Абсолютно справедливый вопрос, но нет. Скорее всего, это попытка выбить основную, я же говорю, почву из-под ног правых радикалов. Это антимиграционные настроения. Если у них забирают этот документ, им больше не на чем играть. Все остальное, что они используют в своей риторике – это, по сути, обычные тезисы популистов. Популисты могут быть как центристскими, так и левыми, так и правыми. Соответственно, на этом адекватные политики и, скажем так, опытные политики начинают играть и, в принципе, у них это получается. Я бы не сильно утрировала вопрос, как многие эксперты, политологи, нагнетая ситуацию, говорят о том, что вся Европа скоро очутится чуть ли не сплошным праворадикальным настроением, лагерем. Абсолютно нет. Уверена, что в Европе достаточно социальных и политических рычагов влияния для того, чтобы нейтрализовать этот радикализм.

Можно ли говорить, что эти настроения несколько идут на спад? По последним рейтингам в Польше, например, рейтинги партии власти "Право и справедливость" несколько снижаются, а рейтинги Дональда Туска и его политической силы, достаточно либеральной, растут. Означает ли это, что поляки устают от правой риторики?

— Абсолютно справедливо, абсолютно устают, и мы видим такие тенденции в Германии, мы видим в Нидерландах, мы видим во Франции эти тенденции. Мы видим опять же приведенный мною ранее пример Венгрии не совсем удачный, но, тем не менее, напомню, "Йоббик", крайне правая партия, которая просто получила сокрушительные поражения у "Фидес, который не такой уж радикал в правом направлении, и "Йоббик" принял решение мимикрировать больше под цивилизованные тезисы, то есть на одних антимигрантских и националистических лозунгах политику в Европе сделать все труднее и практически будет скоро невозможно.

Но при этом "Йоббик" набрал 20% — исторический рекорд.

— Конечно, так они быстро не потеряют свои рейтинги, безусловно, электорат остается, безусловно, у них сторонники их риторики остаются. Но вы правильно заметили, что можно говорить о том, что эта ситуация идет на спад. Потому что все больше избирателей… кстати, это и в глобальном контексте популизма можно говорить и рассуждать на эту тему. Все больше избирателей, все больше европейцев, и в том числе не только в ЕС, но и в Украине, требуют ответов на конкретные экономические и социальные вопросы. А кричать про общие вещи, величие религии, нации и всего остального, в принципе, эти аргументы работают только тогда, когда у партии нет основных ответов на очень конкретные вопросы, которые заботят любого избирателя.

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Что касается Украины, насколько украинцы восприимчивы к правым идеям, правым лозунгам и правым радикальным силам? Тенденция того, что центристские силы будут брать на вооружение отдельные правые лозунги, сохранится на грядущих парламентских выборах?

— Да, она сохранится. Потому что, еще раз повторю, это правильная тактика центристских сил — брать определенные лозунги правых радикалов, смягчать их, но опять же, играть на них. И соответственно, перетягивать электорат из радикальной ниши в свою, хотя бы центристскую. Исходя из этого, конечно же, они сохранятся. Другой вопрос, что совершенно нет никакой перспективы у правых радикалов в Украине, абсолютно в этом уверена, на выборах, которые предстоят в ближайшее время. И если мы возьмем даже приближенную к этому сектору ту же партию "Свобода", то она все равно пытается цививлизироваться, находить определенные ответы на вопросы, которые заботят, в социалке, во внешней политике, во внутренней политике, их электорат.

Будет ли радикальное меньшинство, которое не влияет на выборы, но влияет на политическую повестку в стране, далее набирать обороты? Именно в плане радикальных действий. Канал на Youtube NEWSONE "Радикал" Линько сообщил подробности кровавой драки с Мельничуком

— Давайте подумаем, кому на самом деле интересны такие крайне радикальные крылья и направления, группировки, скажем так? Соответственно, это речь идет не о каких-либо масштабных политических проектах. Речь идет о ситуативных рокировках внутри политических сил, давление одной политической силы на другую, возможных каких-то заангажированных торгах. Исходя из этого, говорить о том, что эти радикальные группировки могут перерасти в цельные партии, со своей идеологией, структурой и так далее, я бы, мягко говоря, скептично отнеслась к этой перспективе. Кстати, вот польская акция, обращу внимание на её малочисленность, на её непонятную организационную структуру. Поляки были в шоке именно от этого, и это речь идет о том, что это была провокация, вспомним, кто хочет провоцировать Польшу против Украины и Украину против Польши. Исходя из этого, у нас есть еще третий игрок в наших отношениях, это Россия. И я бы не отрицала и российское вмешательство в этой ситуации…

Подобные радикальные силы активно используются или сами используют противостояние между внутриполитическими игроками и в том числе между различными спецслужбами, внешними факторами и тому подобное?

— И во внутренних политических разборках в том числе.

А что касается левого фланга?

— Если говорить о перспективах левого направления в Украине, то, на мой взгляд, это исключительно популистский сектор, где могут использоваться исключительно популистские риторики. Даже если каким-то чудом левые политики и будут пытаться проходить в большую украинскую политику, мы сейчас в украинском контексте говорим, то очень быстро начнут превращаться в худшем случае в правых, а в лучшем — в центристов. Потому что левый сектор сейчас, левая идеология сейчас совершенно не предлагает актуальных путей выхода из кризиса в украинском контексте и мировом контексте. Социалисты проходят сейчас очень серьезный кризисный период, идеологический кризисный глобальный период, и те вызовы мировые, которые мы видим в экономике, в глобализации, в миграции, в военных отношениях, накаленных, социалисты просто не способны своими методами решить. Поэтому не могу сказать, что у них есть серьезные перспективы в этой нише.

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К слову, политолог Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что в Украине власть использует националистов для подавления любой оппозиции. Он также спрогнозировал, что на предстоящих президентских выборах националистам будет отведена особая роль — силового крыла, поскольку именно фактор силы и фактор улицы по время выборов будут играть огромную роль.