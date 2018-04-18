В Киеве радикалы устроили проверку ромов на ж/д вокзале

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Киеве члены националистической организации "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" центральный железнодорожный вокзал страны, а именно — зал ожидания.
Об этом "C14" сообщили в своем Telegram-канале.
"Срач, вонь, крики и попрошайничество. А также сотни мешков с конфетами, которые они подчистили на киевских кладбищах, — сказано в сообщении "C14".
Активисты сообщили, что заставили обосновавшихся на вокзале ромов убрать за собой и добавили, что на вокзале нет полиции, которая должна патрулировать территорию железнодорожного вокзала и его окрестностей.
В то же время, патрульный полицейский Евгений Зборовский сообщил на своей странице в Facebook, что в ночь на среду полицейские также устроили проверку главного железнодорожного узла.
Ранее сообщалось, что радикалы из С14 добилась сноса памятника Павке Корчагину в Боярке Киевской области.