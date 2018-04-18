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    Киев

    В Киеве радикалы устроили проверку ромов на ж/д вокзале

    (обновлено: )74242
    Активисты "C14" заставили обосновавшихся на вокзале ромов убрать за собой и посетовали, что на вокзале нет полиции, которая должна патрулировать территорию железнодорожного вокзала.
    Ромы на ж/д вокзале в Киеве
    Evhen Zborowski, facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Киеве члены националистической организации "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" центральный железнодорожный вокзал страны, а именно — зал ожидания.

    Об этом "C14" сообщили в своем Telegram-канале.

    Evhen Zborowski, facebook
    Ромы на ж/д вокзале в Киеве

    "Срач, вонь, крики и попрошайничество. А также сотни мешков с конфетами, которые они подчистили на киевских кладбищах, — сказано в сообщении "C14".

    t.me/C14_news
    Ромы на ж/д вокзале в Киеве

    Активисты сообщили, что заставили обосновавшихся на вокзале ромов убрать за собой и добавили, что на вокзале нет полиции, которая должна патрулировать территорию железнодорожного вокзала и его окрестностей.

    В то же время, патрульный полицейский Евгений Зборовский сообщил на своей странице в Facebook, что в ночь на среду полицейские также устроили проверку главного железнодорожного узла.

    Ранее сообщалось, что радикалы из С14 добилась сноса памятника Павке Корчагину в Боярке Киевской области.

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