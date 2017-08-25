Экс-президент Польши Валенса попал в ДТП в Гданьске

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR), сообщает радиостанция RFM FM.

"Происшествие случилось в Гданьске на перекрестке улиц Войска польского и Шопена: легковой Сitroen столкнулся с автомобилем, в котором ехал экс-президент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны. Автомобиль ехал без включенных спецсигналов.

"Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель Сitroen. Он получил штраф", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто в ДТП не пострадал. Валенса пешком пошел к расположенной рядом своей квартире.

BOR подтвердил в Twitter, что "во время проезда автомобиля Бюро охраны правительства на территории поморского воеводства произошло столкновение с участием автомобиля гражданского назначения". Однако BOR не упоминает в сообщении, что в автомобиле был Валенса.

Накануне сообщалось, что кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, в результате чего пострадали несколько человек.