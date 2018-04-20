наверх
20.04.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевские националисты устроили облаву на водителей "Яндекс.Такси"

    (обновлено: )390316
    Активисты националистических организаций "Традиции и порядок" и С14 провели рейд по водителям запрещенного российского "Яндекс.Такси". Нарушителей задерживали и отдавали полиции.
    Рейд националистов по киевским таксистам
    Сергей Мазур/Facebook

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Представители нескольких националистических организаций в четверг устроили проверки водителей киевских такси, которые пользуются приложением "Яндекс.Такси", сообщил координатор С14 Сергей Мазур.

    "Активисты "Традиций и порядка" и С14 провели рейд по водителям запрещенного российского "Яндекс.Такси". Нарушителей-заробитчан задерживали и отдавали полиции по статьям 109, 111 и 114 УК", — написал он на своей странице в Facebook.

    Сергей Мазур/Facebook
    Рейд националистов по киевским таксистам

    При этом Мазур добавил, что если кто-то продолжит работать на "оккупанта", "мы сделаем условия его работы очень некомфортными".

    Ранее в центре Киева представители С14 заставили извиняться на камеру работника фаст-фуда из-за "сепарской музыки", звучавшей внутри киоска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Онищенко: новая партия компромата
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Масштабное ДТП в Кривом Роге