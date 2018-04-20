Киевские националисты устроили облаву на водителей "Яндекс.Такси"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Представители нескольких националистических организаций в четверг устроили проверки водителей киевских такси, которые пользуются приложением "Яндекс.Такси", сообщил координатор С14 Сергей Мазур.

"Активисты "Традиций и порядка" и С14 провели рейд по водителям запрещенного российского "Яндекс.Такси". Нарушителей-заробитчан задерживали и отдавали полиции по статьям 109, 111 и 114 УК", — написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Мазур/Facebook Рейд националистов по киевским таксистам

При этом Мазур добавил, что если кто-то продолжит работать на "оккупанта", "мы сделаем условия его работы очень некомфортными".

Ранее в центре Киева представители С14 заставили извиняться на камеру работника фаст-фуда из-за "сепарской музыки", звучавшей внутри киоска.