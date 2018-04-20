Радикалы из С14 начинают облавы на цыган

Фото со страницы Facebook Сергея Мазура

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Радикальная националистическая организация будет проводить рейды против цыган, заявил представитель С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

Ранее С14 боролось с ромами, которые несколько дней подряд ночевали в зале ожидания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

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В этот раз они потребовали от представителей цыганской национальности покинуть территорию Лысой Горы в Голосеевском районе столицы.

Фото со страницы Facebook Сергея Мазура Члены С14 выгнали цыганский табор из Голосеевского парка в Киеве

"Ци..ны снова оккупировали Лысую гору. На этот раз их еще больше. Как и их мусор. С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до ЗАВТРА (до 21 апреля — ред). В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона. В прошлый раз ци..ны забрались мирно. Надеемся, что так же будет и в этот раз", — пишет Мазур, публикуя шокирующие фотографии из парка.



Фото со страницы Facebook Сергея Мазура Члены С14 выгнали цыганский табор из Голосеевского парка в Киеве

"Планируем регулярные рейды против вышеупомянутых представителей. Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности. Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", — призывает активист С14.

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