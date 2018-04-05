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    Общество

    Движение С14 начало войну с куличам

    (обновлено: )18418
    По словам лидера движения С14 Евгения Карася, за тридцать лет жизни он впервые увидел, чтобы пытались украинские "паски какими-то собачьими "куличами" обозвать".
    Выпечка пасхальных куличей
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Националисты призвали отказаться от использования слова "кулич", и чаще употреблять его украинский аналог "паска", написал в Facebook лидер движения С14 Евгений Карась.

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    Фото facebook.com/c14news
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    "А есть в Киеве где-нибудь в публичном пространстве "куличи"? Реклама, билборды, вывески. Прошу провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать", — написал Карась на своей странице.

    При этом один из пользователей в комментариях скинул фотографию из столовой Верховной Рады, где на ценнике традиционного пасхального угощения использовано название "кулич".

    Ранее группа представителей С14 пришла на территорию Печерской Лавры в Киеве. Они заявили, что ищут там "сепаратистов", а наместника монастыря, митрополита Павла, обвинили в шпионаже.

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