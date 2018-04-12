Шок, страх и трепет украинских борцов с коррупцией

Николай Песецкий, обозреватель

В марте прошлого года, вопреки воле западных партнеров, был принят закон, обязывающий народных борцов с коррупцией подавать электронные декларации наравне с объектами их расследований. Несмотря на всю публичную "обеспокоенность" первых лиц и народных депутатов, обещание его отменить в этом году выполнить не удалось. Естественно, это вызвало критику ЕС и США.

Так, еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что неспособность Верховной Рады отменить обязательное е-декларирование для антикоррупционеров противоречит евроатлантическому вектору страны: "Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены этой нормы, распространяющейся на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины". Он также подчеркнул, что нормы закона идут вразрез Соглашению об ассоциации.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации", — сообщил еврочиновник.

В том же русле высказалась представитель Госдепа Хизер Науерт. "Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий… …Этот карательный закон касается тех самых людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания евромайдана и стремление украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона", — говорится в заявлении.

В Нацагенстве по вопросам противодействию коррупции разъяснили, что новые положения касаются тех, кто:

— получает деньги, имущество в рамках реализации в Украине программ технической помощи в сфере предотвращения или противодействия коррупции;

— систематически выполняют работы или оказывают услуги в сфере антикоррупционной политики или ее мониторинга;

— являются руководителями, которые входят в управление общественных объединений и других предпринимательских обществ в сфере антикоррупционной политики.

Из поданных отчетов видно, что с наступлением Евромайдана общественники значительно улучшили собственный достаток. Есть даже тройка "миллионеров": журналист-расследователь Дмитрий Гнап, исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин и Глава общественной организации ЦПК Виталий Шабунин задекларировали каждый более 1 миллиона гривен доходов в 2017 году. Доходы остальных активистов также варьируются в пределах от 30 до 50 тыс. грн в месяц.

По словам директора департамента международных программ Минэкономразвития Елены Трегуб, постреволюционные годы можно считать "золотыми" с точки зрения оказания международной помощи. Начиная с 2014 года, она увеличилась двукратно – с 7,8 млрд дол. до 1,4 млрд дол., с тенденцией ежегодного роста. Такого бума "благотворительности" не наблюдалось даже после Оранжевой революции. Еще бы, подобного шанса окончательно сделать Украину националистическим, русофобским и антисоциальным государством могло больше не подвернуться. Потому заокеанские спонсоры "революции" не скупились.

Осознавая неизбежность имиджевых потерь, антикоррупционеры неумело оправдываются перед украинцами. Мол, к бюджетным деньгам даже не притрагивались. Честно трудились не покладая рук – не то, что представители режима. Особенно подчеркивают: за 2016-17 годы из 3,6 млрд дол. технической помощи 3,1 млрд дол. ушли в государственный сектор. То есть, непосредственно власти. Сами активисты получили "крохи" – каких-то 216 миллионов долларов за тот же промежуток времени. Видимо, из этой пропорции народу должно стать очевидно, кто же настоящий "грантоед". Как и то, из-за какой «мелочи» правящий режим пошел буквально на разрыв отношений с западными союзниками.

Новоиспеченные декларанты считают, что движущий властью мотив – месть за внедрение е-декларирования для чиновников и политиков всех уровней. Однако власть помножила на ноль мнение послов "Большой семерки", Госдепа и Евросоюза явно не для того, чтобы просто мелко напакостить общественникам. На Банковой прекрасно осознают, что действующий президент, его команда и все ближайшее политико-олигархическое окружение больше не устраивают США в качества проводников западных реформ. Уступать место преемнику, целиком лояльному Западу, без борьбы Петр Алексеевич не собирается. А значит, велика вероятность, что ломать сопротивление очередного "угнетателя демократии" американцы будут излюбленным методом – народными волнениями, перерастающими в государственный переворот.

Правда, на голой инициативе общественный протест долго не протянет. Без мощной финансовой подпитки бунт заглохнет и Майдан не случится. Внутренние каналы спонсирования оппозиции Порошенко благополучно перекрыл. Заговорщикам остается надеется только на помощь заграницы. В такой ситуации антикоррупционеры превращаются в агентов влияния, действующих в интересах и за счет иностранных правительств. А "всего лишь" 216 миллионов долларов – в полноценный бюджет путчистов. Как показал опыт 2013-14 годов, несмотря на малочисленность группы, антикоррупционеры являются весьма влиятельными игроками украинской политики. Они способны формировать повестку дня, направляя гнев толпы в нужное западному истеблишменту русло. Поэтому главная цель власти – снизить степень их влияния на внутреннюю политику, а лучше вовсе нейтрализовать антикоррупционное лобби.

Медийная волна, запущенная событиями вокруг обязательного е-декларирования, прекрасно справляется с этой задачей.

Во-первых, украинцы увидели, что "профессиональная" антикоррупционная деятельность – отличный источник обогащения. Хоть бери и записывайся на курсы переквалификации.

Во-вторых, грантоеды истерически боятся декларируемых ими же прозрачности и подотчетности. И откровенно не готовы к тому, чего требуют от депутатов и чиновников. Соответственно, вскрывая двуличность активистов власть подрывает их общественный авторитет.

В-третьих, предоставленная в декларациях информация открывает перед властью широкий спектр возможностей: от штрафа в размере 17 000-51 000 гривен до общественных работ или даже лишения свободы на срок до 2 лет.

В-четверых, особо усердным поглотителям дипломатических передачек можно прикрутить статью о незаконном обогащении. А это – уже до 5 лет заключения. В идеале – в ходе расследования выйти на чиновников из посольств, плотно подсевших на грантовые откаты. Так, чтобы медийная волна разоблачения антикоррупционеров докатилась до ЕС и Штатов. Тогда уже тамошним политикам придется отчитываться перед избирателями, почему многомиллиардные налоговые отчисления ушли на трехметровую антикоррупционную *опу Шабунина.