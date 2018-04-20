Минюст озвучил печальную статистику смертей в тюрьмах

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В 2017 году в украинских СИЗО и тюрьмах умерли более 500 человек. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает "РБК-Украина".

В частности, по словам чиновника, по всем фактам смерти проводятся служебные проверки.

"Умерло более 500 человек в том году в местах содержания. В этом году количество умерших сократилось на 30 человек. Каждый случай отдельно рассматривается и расследуется. В некоторых случаях виноваты люди на местах, а в некоторых и МОЗ. По всем фактам мы проводим служебные проверки", — сказал он.

Чернышов также прокомментировал вопрос ремонтов в СИЗО, отметив, что деньги на это не выделяются.

Кроме того, по его словам, в Лукьяновском СИЗО сейчас находятся 60 человек, которые невиновны и по факту и "не должны находиться там в таких условиях".

Ранее сообщалось, что двадцать один человек был убит в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен.