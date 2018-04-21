Аваков в США: официальная сторона визита

Владимир Матвеев, обозреватель

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках пятидневного рабочего визита в США провел встречу с директором Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофером Рэем, по итогам которой стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщают eu-ocs.com со ссылкой на пресс-службу украинского МВД.

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Рэем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", — сказал Аваков.

Рамочное Соглашение между украинским министерством и ФБР позволит осуществить радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

"И одна из таких возможностей – это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", — добавил министр.

Как сообщается, Аваков заявил, что в ходе встречи стороны также обсудили задержание участников международной преступной платформы под названием Avalanche, которая ежедневно инфицировала в мире до полумиллиона компьютеров.

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что уже ведутся переговоры с американскими партнерами о создании на территории Украины офиса США по противодействию наркопреступлениям.

В частности, подписанное рамочное соглашение предоставляет возможность углубить сотрудничество с соответствующими департаментами ФБР и в противодействии наркопреступности, киберпреступности и документировании серьёзных кланов, передает пресс-служба МВД Украины.

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"Уже сейчас у нас есть договоренность, что на постоянной основе в Украине будет работать американский офицер из Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Это позволит нам эффективно обмениваться информацией. Также мы имеем более $1 млн на обучение украинских офицеров полиции в академии DEA", — сказал Аброськин.

Сообщается, что министр внутренних дел Украины в ходе рабочего визита в США обсудил противостояние "российской гибридной угрозе" с представителями Госдепартамента США.

В частности, министр внутренних дел Аваков в своём Twitter заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по "возвращению" Крыма и Донбасса: "С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step и создании в Украине единой международной платформы по борьбе с организованной преступностью". В частности, российским криминалом.

Украинский министр также рассказал, что с представителями американской администрации они говорили о законопроектах, об Антикоррупционном суде, который сейчас находится во втором чтении в парламенте.

Кроме того, Аваков на встрече с заместителем госсекретаря по вопросам Европы и Евразии обсудил вопрос строительства "Северного потока-2". Украинский министр поблагодарил Митчелла за "решительную позицию относительно недопустимости реализации этого проекта".

С председателем комитета Конгресса США по разведке @DevinNunes стороны "обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Украины" и "реальные механизмы реинтеграции" Донбасса, написал Аваков в своем Twitter.

На момент публикации статьи официальные американские органы и СМИ не дали информацию и оценку визита Авакова в США.

Напомним, министр внутренних дел Украины Аваков в недавнем интервью "Украинской правде" провел публичную презентацию собственного плана урегулирования конфликта на Донбассе.

По словам Авакова, "реинтеграция Донбасса может происходить пошагово. У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым все аплодируют". Миротворцев ООН не хватит на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район". План таков: "заходят миротворцы и становятся на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль "голубые каски" и украинские пограничники. Внутрь территории, которая вернулась в Украину, заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему законодательству".

"На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины, туда должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами", — добавил Аваков.

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