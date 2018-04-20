Рада ушла на "майские каникулы"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла утреннее заседание парламента, cледующее пленарное заседание восьмой сессии состоится во вторник, 15 мая.

"23-27 апреля и 7-11 мая народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. 30 апреля — 4 мая — с избирателями", — сообщает пресс-служба ВР.

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Накануне Верховная Рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.