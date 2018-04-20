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    Госдеп США упрекнул Киев в коррупции и цензуре

    (обновлено: )686121
    По данным Госдепа, наиболее существенные проблемы с правами человека в Украине включают "незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе" и др.
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Правительство Украины не расследует надлежащим образом преступления против журналистов и борцов с коррупцией, говорится в опубликованном в пятницу докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.

    Яйца
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    "Другие нарушения касаются широко распространенной коррумпированности правительства, цензуры и блокировки вебсайтов, неспособности правительства наказать тех, кто совершает жестокость против журналистов и борцов с коррупцией, жестокость против нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств", — говорится в докладе.

    "Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе.

    "Наиболее существенные проблемы с правами человека (в Украине) включают незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия", — отмечают авторы документа.

    В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека "поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса" и в Крыму.

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    Ранее сообщалось, что США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины.

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