Госдеп США упрекнул Киев в коррупции и цензуре

facebook.com/petroporoshenko

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Правительство Украины не расследует надлежащим образом преступления против журналистов и борцов с коррупцией, говорится в опубликованном в пятницу докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.

"Другие нарушения касаются широко распространенной коррумпированности правительства, цензуры и блокировки вебсайтов, неспособности правительства наказать тех, кто совершает жестокость против журналистов и борцов с коррупцией, жестокость против нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств", — говорится в докладе.

"Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе.

"Наиболее существенные проблемы с правами человека (в Украине) включают незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия", — отмечают авторы документа.

В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека "поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса" и в Крыму.

Читайте также — Sina.com: Украина продает США советские разработки

Ранее сообщалось, что США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины.