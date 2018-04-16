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    Культура

    Украинка выиграла престижный конкурс красоты в США

    (обновлено: )19712
    Яна Власюк из Волынской области, которая живет два года в США, рассказала, что заявку подала случайно и даже не рассчитывала, что сможет принять участие.
    Яна Власюк
    bug.org.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. 25-летняя Яна Власюк из Нововолынска Волынской области стала победительницей конкурса красоты в США.

    Власюк победила в американском штате Пенсильвания в рамках самого престижного конкурса мира среди девушек после 25-ти лет и замужних Mrs. Globe (Миссис Земной шар).

    Власюк проживает в США около двух лет.

    Как рассказала Яна порталу bug.org.ua, что заявку подала случайно и даже не рассчитывала, что сможет принять участие.

    Одержав победу в своем штате Пенсильвания, Яна в июне будет бороться за титул "Миссис США", который будет проходить в Калифорнии. 

    bug.org.ua
    Яна Власюк

    Конкурс Mrs. Globe является международной презентацией красоты, проводится ежегодно. Участие в конкурсе могут принять женщины в возрасте старше 25 лет. Конкурс считается самым престижным для замужних женщин в мире. Участницы конкурса принимают участие в благотворительной работе, средства выделяются для благотворительной организации Woman in Need в более чем 70 странах мира, участвующих в конкурсе.

    Ранее сообщалось, что житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты, после чего признался в том, что он мужчина.

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