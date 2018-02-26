Слоновья грация и элегантность. В Таиланде прошел конкурс для пышных красавиц

Основной целью конкурса является пропаганда защиты слонов в дикой природе. Организаторы, собственно, и сравнивают участниц с этими благородными животными. В этом году в конкурсе участвовали около сотни красавиц. Из них были отобраны лишь те, кто обладает "слоновьей грацией, элегантностью и размерами".

Джамбо — кличка слона, получившего всемирную известность в середине XIX века благодаря своим цирковым выступлениям в США. Имя "Джамбо" стало распространенной кличкой слонов в зоопарках и цирках мира, а также нарицательным именем в английском языке со значением "необыкновенно большой, сильный человек, животное или вещь".

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У титула победительницы есть и второе название — "Ти Да Чанг", что в переводе с тайского оно звучит, как "Дочь Слона".

В финал в этом году прошли 19 обычных женщин и 18 трансгендеров. Впервые были объявлены имена сразу двух победительниц. Среди трансгендеров победу присудили 96-килограммовой Баните Сангкачарт.

Среди обычных женщин победила 29-летняя Кванрапи Бунчайсук весом почти 106 килограммов. "Дочь слона" одновременно является еще и дочерью бывшего министра промышленности Таиланда Прасерта Бунчайсук. Она получила денежный приз, эквивалентный 420 долларов, и запас бананов.

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Кванрапи, хозяйка магазина-булочной, говорит, что лишний вес никогда не был для нее проблемой. "Мне нравится моя фигура, я ею горжусь", — говорит она, призывая полных женщин поверить в себя и повысить свою самооценку.