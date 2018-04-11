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    Общество

    В Украине задержали иранца, разыскиваемого в США

    (обновлено: )22
    По данным ГПУ, гражданин Ирана 1977 года рождения был задержан в Украине в апреле. Он находится в розыске по линии Интерпола за нарушение законодательства США.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Гражданина Ирана арестовали в Украине, его разыскивали по линии Интерпола за нарушения законодательства в США, сообщила в среду Генпрокуратура Украины.

    Согласно сообщению, гражданин Ирана 1977 года рождения был задержан в Украине в апреле. Выяснилось, что он находится в розыске по линии Интерпола за нарушение законодательства США. Ему избрана мера пресечения в виде временного ареста.

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    "Указанный гражданин, на которого наложены персональные санкции, находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Соединенные Штаты Америки для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, в том числе за противоправный экспорт… Гражданин Исламской Республики Иран с целью избежания наказаний пытался имитировать заболевание, чтобы его поместили в больницу", — говорится в сообщении на сайте ГПУ.

    По данным ведомства, представители дипломатических учреждений, восемь адвокатов задержанного и другие неустановленные лица "пытались оказать давление на правоохранительные органы Украины и фактически хотели забрать эту личность без проведения законных процессуальных действий".

    "Белоцерковский горрайонный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно избрания задержанному меры пресечения в виде временного ареста сроком на 40 суток… Продолжается экстрадиционная проверка", — говорится в сообщении.

    Ранее украинские пограничники задержали в аэропорту Запорожья россиянина с поддельным документом.

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