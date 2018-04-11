На харьковском вокзале задержали мужчину с гранатой и патронами

Государственная пограничная служба Украины

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли у мужчины на железнодорожном вокзале в Харькове гранату и патроны, сообщается в среду на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в ходе совместного патрулирования железнодорожной станции "Харьков — пассажирский" пограничники харьковского отряда и сотрудники Национальной полиции обнаружили гранату и патроны", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на железнодорожной станции служебная собака среагировала на мужчину 1961 года рождения, который находился возле камеры хранения. В его дорожной сумке была обнаружена граната РГД-5 и запал к ней, а также десять патронов калибра 5,45 миллиметра, добавили в погранслужбе.

Обнаруженные запрещенные предметы изъяты и вместе с владельцем переданы представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке 54-летний мужчина подорвал себя гранатой.