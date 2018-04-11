наверх
11.04.201811:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На харьковском вокзале задержали мужчину с гранатой и патронами

    (обновлено: )50
    По данным ведомства, на железнодорожной станции служебная собака среагировала на мужчину 1961 года рождения, который находился возле камеры хранения.
    На харьковском вокзале задержали мужчину с гранатой и патронами
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли у мужчины на железнодорожном вокзале в Харькове гранату и патроны, сообщается в среду на сайте Государственной пограничной службы Украины.

    Граната стала детской игрушкой в Украине. Вовк о криминогенной ситуации
    РИА Новости Украина
    "Граната стала детской игрушкой в Украине". Эксперт о криминогенной ситуации

    "Вчера в ходе совместного патрулирования железнодорожной станции "Харьков — пассажирский" пограничники харьковского отряда и сотрудники Национальной полиции обнаружили гранату и патроны", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, на железнодорожной станции служебная собака среагировала на мужчину 1961 года рождения, который находился возле камеры хранения. В его дорожной сумке была обнаружена граната РГД-5 и запал к ней, а также десять патронов калибра 5,45 миллиметра, добавили в погранслужбе.

    Обнаруженные запрещенные предметы изъяты и вместе с владельцем переданы представителям Национальной полиции.

    Ранее сообщалось, что в Северодонецке 54-летний мужчина подорвал себя гранатой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Сирии
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть, как лекарство