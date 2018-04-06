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    На львовском вокзале задержали мужчину, продававшего гранату

    (обновлено: )42
    В пятницу вечером в полицию поступила информация, что на пригородном вокзале во Львове неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату.
    Граната. Архивное фото
    ГУНП в Харьковской области

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Полиция задержала на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

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    В пятницу вечером в полицию поступила информация, что на пригородном вокзале во Львове неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату.

    "На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, выясняются обстоятельства происшествия и происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее сообщалось, что в Северодонецке 54-летний мужчина подорвал себя гранатой.

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