На львовском вокзале задержали мужчину, продававшего гранату

ГУНП в Харьковской области

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Полиция задержала на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

В пятницу вечером в полицию поступила информация, что на пригородном вокзале во Львове неизвестный мужчина предлагает прохожим приобрести у него гранату.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", — говорится в сообщении.

По данным полиции, выясняются обстоятельства происшествия и происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке 54-летний мужчина подорвал себя гранатой.