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    Политика

    За гранатами? В квартире Савченко проходит обыск

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    Арест Савченко: следствие, суд (269)

    (обновлено: )38302
    В Генпрокуратуре сообщили, что они к обыскам не причастны. В СБУ не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об обысках и пообещали ответить позже.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной Рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ее защитника Олега Соловья.

    Алексей Савченко о последнем разговоре с Волошиным. Видео
    LB.ua/Youtube
    Савченко о последнем разговоре с Волошиным

    В Генпрокуратуре сообщили, что они к обыскам не причастны.

    "Нас там нет", — сказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

    В СБУ не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об обысках и пообещали ответить позже.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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