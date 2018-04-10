За гранатами? В квартире Савченко проходит обыск

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной Рады Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ее защитника Олега Соловья.

В Генпрокуратуре сообщили, что они к обыскам не причастны.

"Нас там нет", — сказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

В СБУ не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об обысках и пообещали ответить позже.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.