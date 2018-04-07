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    Сестра Савченко поздравила украинцев с Пасхой разукрашенными гранатами

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    Арест Савченко: следствие, суд (267)

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    Сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, обратилась к украинцам по случаю наступающей Пасхи.
    Сестра Савченко поздравила украинцев с Пасхой разукрашенными гранатами
    Вера Савченко в facebook

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, поздравила украинцев с наступающей Пасхой и выложила в Facebook фотографию "пасхальных" гранат.

    "Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", — подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскресе".

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

    Напомним, православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. 

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