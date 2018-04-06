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    Политика

    К Надежде Савченко в СИЗО приезжала скорая - сестра

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    Арест Савченко: следствие, суд (265)

    (обновлено: )3910
    Сестра Надежды Савченко заявила, что медики отказались обсуждать состояние арестованного депутата, которая голодает с момента задержания. Известно, что у Надежды Савченко были взяты анализы.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Надежде Савченко, которая содержится в СИЗО с момента ареста, в пятницу вызвали скорую помощь, сообщила ее сестра Вера.

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    Накануне Савченко должна была пройти психофизиологическую экспертизу и допрос на полиграфе в Киевском институте судебных экспертиз. Однако экспертиза не состоялась, так как адвокаты арестованного депутата попросили дополнительное время на подготовку вопросов и проверку процедуры.

    "У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook.

    Напомним, 29 марта суд отказал в удовлетворении апелляции на решение об аресте Надежды Савченко и оставил ее под стражей на два месяца. Савченко объявила о начале голодовки в СИЗО.

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