К Надежде Савченко в СИЗО приезжала скорая - сестра

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Надежде Савченко, которая содержится в СИЗО с момента ареста, в пятницу вызвали скорую помощь, сообщила ее сестра Вера.

Накануне Савченко должна была пройти психофизиологическую экспертизу и допрос на полиграфе в Киевском институте судебных экспертиз. Однако экспертиза не состоялась, так как адвокаты арестованного депутата попросили дополнительное время на подготовку вопросов и проверку процедуры.

"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook.

Напомним, 29 марта суд отказал в удовлетворении апелляции на решение об аресте Надежды Савченко и оставил ее под стражей на два месяца. Савченко объявила о начале голодовки в СИЗО.