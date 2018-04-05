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    В СБУ прокомментировали отказ Савченко пройти проверку на полиграфе

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (264)

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    Согласно заявлению СБУ, отказ нардепа Надежды Савченко пройти проверку на полиграфе - это исключительно попытка введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ.
    Нардеп Надежда Савченко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что отказ нардепа Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, пройти проверку на полиграфе является попыткой обмануть общество и СМИ.

    Надежда Савченко
    УНИАН
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    Ранее Савченко в четверг отказалась провести психофизиологическую экспертизу в Киевском институте судебных экспертиз, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. По словам ее адвоката, он не получил материалы дела, поэтому не было возможности подготовиться к допросу. По данным СБУ, следователи заранее уведомили Савченко о факте, месте и времени проведения экспертизы на полиграфе. Савченко в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув требование предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы.

    "Служба констатирует, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это исключительно попытка введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

    По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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