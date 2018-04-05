Савченко "закрыли", опасаясь краха политсистемы — соратники

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обвинения нардепу Надежде Савченко в подготовке переворота, терактов в Раде, в правительственном квартале и т. д., на самом деле нужны нынешней власти для того, чтобы опорочить политика и не дать осуществить задуманные ею и ее соратниками действия по изменению политической системы в стране. С таким заявлением выступила на пресс-конференции в Киеве сестра нардепа, глава ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко.

По ее словам, есть и другие причины для безотлагательной нейтрализации Надежды: она "близка к народу", постоянно поднимает неудобные для власти темы ("более полутора тысяч депутатских обращений и более 40 запросов") и реально мешает действиям, направленным против интересов рядовых украинцев.

Так, по словам Веры Савченко, именно Надежда остановила законопроект №5545, предусматривающий отмену моратория на продажу земли, организовав с помощью ученых анализ этого проекта и обосновав угрозы в случае его принятия.

В "военной тематике" Надежде Савченко инициировала расследование военной прокуратурой факта, когда "вся партия новой бронированной техники стала на марше" — а эту технику, по словам Веры Савченко, "президент даровал воинам АТО".

Также Надежда Савченко успела поссориться с рядом влиятельных политиков и близких к президенту бизнесменов, поскольку боролась с коррупцией в самых чувствительных для власти и олигархов сферах — в общем, "замахнулась на святое", и стало ясно, что она представляет угрозу системе в целом, отметила Вера Савченко.

Она добавила: Надежда начала говорить правду, и для нынешнего тоталитарного режима более всего страшно то, что ее слышат украинцы, более того — слышат и на Западе. Поэтому, по словам Веры, и понадобилось тавро "терроризм", само это слово на Западе воспринимают крайне негативно.

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Впрочем, менять систему Савченко собиралась не при помощи взрывов в Раде, еще в прошлом году была разработана соответствующая концепция, защищенная даже авторским правом, сообщила помощница опального нардепа Татьяна Проторченко.

Концепция действительно вполне "подрывная". Начать с того, что предлагается, наконец, провести перепись населения и установить реальную численность населения страны. По словам Проторченко, влысти этого боятся, поскольку многие косвенные данные указывают, что результат всех ошеломит: вряд ли более 30 миллионов, скорее — менее. Куда делись миллионы украинцев? А сколько "мертвых душ" голосуют на выборах?

Затем предполагается провести инвентаризацию населенных пунктов, чтобы установить, чем владеют территориальные общины (и куда делось то, чем по факту уже не владеют).

Далее авторы концепции предлагают путем референдума решить вопрос административного устройства (вместо областей — 200-250 административных единиц, соответственно, столько же и депутатов в парламенте). Ввести двухуровневую систему управления (парламент — административная единица), избавившись от многочисленных промежуточных звеньев и тысяч депутатов и чиновников.

"Концепция Савченко" также предусматривает отказ от действующей "олигархическо-партийной системы» путем лишения партий политической субъектности, рассказала Проторченко, добавив, что "этого боятся депутаты, для них это — крах".

Есть ряд других вполне революционных предложений (выборность судей и прокуроров на местах, возможность их отзыва, равно как и отзыва депутатов — "по сути, это инструмент реального народовластия").

Помощник нардепа подчеркнула, что для смены политической элиты необходимо запретить людям, которые 26 лет были при власти, продолжать во власти оставаться.

Вывод сделала Вера Савченко: "суть концепции — в возвращении власти народу". Именно поэтому, по ее мнению, "Надежде закрыли рот, пока что посадив за решетку".

"Но идею они не остановят. Я думаю, это вопрос времени", — резюмировала Вера Савченко. Она также рассказала, что соратники Савченко намерены концепцию изменения политсистемы развивать, а для этого обратятся в международные фонды и структуры, в частности, в структуры, спонсируемые Соросом.

Напомним, обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и в правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.