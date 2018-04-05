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    СБУ назначила процессуальные действия по делу Рубана и Савченко

    (обновлено: )58
    Сотрудники Главного следственного управления СБУ в рамках открытого уголовного производства назначили ряд процессуальных действий по делу по подозрению в совершении преступления Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко.
    Савченко на суде у Рубана
    lb.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины назначила ряд процессуальных действий по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко.

    "Сотрудники Главного следственного управления СБУ в рамках открытого уголовного производства назначили ряд процессуальных действий по делу по подозрению в совершении преступления Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко", — говорится в сообщении СБУ в Twitter.

    ​По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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