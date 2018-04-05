Допрос Савченко на полиграфе не состоялся

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Завершилась психофизиологическая экспертиза депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, ее допрос на полиграфе не состоялся, передает телеканал "112 Украина".

"Закончилась психофизиологическая экспертиза Надежды Савченко в Киевском институте судебных экспертиз. Самого допроса не было, потому что, по словам эксперта, Савченко отказалась, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. По словам адвоката, он не получил материалы дела, поэтому не было возможности подготовиться к допросу. Сегодня состоялось исследование психологического состояния народного депутата", — передает телеканал.

Адвокат Савченко заявил, что в следующий раз допрос все же состоится. Вся процедура заняла около часа, экспертизу проводили в закрытом формате.

Накануне пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что депутат в четверг пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа.

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.