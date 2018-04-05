наверх
05.04.201815:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    Допрос Савченко на полиграфе не состоялся

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (263)

    (обновлено: )35301
    Допроса Надежды Савченко на полиграфе не было, потому что, по словам эксперта, нардеп отказалась, так как не были согласованы все процессуальные вопросы, сообщают СМИ.
    Савченко в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Завершилась психофизиологическая экспертиза депутата Верховной Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, ее допрос на полиграфе не состоялся, передает телеканал "112 Украина".

    Надежда Савченко
    УНИАН
    Савченко "закрыли", опасаясь краха политсистемы — соратники

    "Закончилась психофизиологическая экспертиза Надежды Савченко в Киевском институте судебных экспертиз. Самого допроса не было, потому что, по словам эксперта, Савченко отказалась, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. По словам адвоката, он не получил материалы дела, поэтому не было возможности подготовиться к допросу. Сегодня состоялось исследование психологического состояния народного депутата", — передает телеканал.

    Адвокат Савченко заявил, что в следующий раз допрос все же состоится. Вся процедура заняла около часа, экспертизу проводили в закрытом формате.

    Накануне пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что депутат в четверг пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Территорию Сорочинской ярмарки затопило
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине