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    Политика

    Савченко сама отказалась сотрудничать с адвокатом - сестра

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    Арест Савченко: следствие, суд (262)

    (обновлено: )11701
    Сесттра депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко заявила, что ей ничего неизвестно об экспертизе с применением полиграфа, которую в четверг должна пройти ее сестра.
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сама решила отказаться сотрудничать с адвокатом Виктором Чевгузом, заявила ее сестра Вера Савченко.

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    Ранее Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле против Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты.

    "Чевгуз присоединился (к делу — ред.) на мою просьбу из-за мамы, потому что она с ним знакома. У Надежды никогда не было желания, чтобы он был в деле… Поэтому это ее желание с ним попрощаться… У Нади как были адвокаты, так они и остаются", — сказала Вера Савченко в эфире украинского телеканала "112 Украина".

    Она также заявила, что ей ничего неизвестно об экспертизе с применением полиграфа, которую в четверг должна пройти Надежда Савченко. "Я надеюсь, что экспертизы не будет, пока мы не ознакомлены с материалами дела", — добавила она.

    Накануне пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что депутат в четверг пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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