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    Алексей Савченко о последнем разговоре с Волошиным

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    Отстраненный от исполнения обязанностей главы Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал о последнем общении с и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владиславом Волошиным, который покончил с собой.
    LB.ua/Youtube

    На вопрос журналиста Сони Кошникой о последнем общении с Волошиным Савченко ответил: "В начале марта. За несколько дней до моего отъезда. Я 5 марта — ввиду определенных личных обстоятельств — уехал (на лечение — Ред.) и пока не возвращался в Николаев. В Киеве (интервью записывалось в Киеве, 29 марта) я тоже нахожусь промежуточно, понимая социальное напряжение, которое есть".

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    Ситуация в Николаеве обострилась после гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика, воевавшего в АТО, Владислава Волошина. По мнению многочисленных активистов и ряда общественных организаций, Волошина довело до самоубийства руководство Николаевской области, в частности Алексей Савченко.

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    Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что Волошин наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия. 

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