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    Политика

    "Хотел ее". Военный рассказал о любовном романе Савченко

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    Арест Савченко: следствие, суд (266)

    (обновлено: )4710
    Военный АТО поделился воспоминаниями о знакомстве с Надеждой Савченко и рассказал о ее поклоннике в армии, в которого Савченко бросалась стульями.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ветеран АТО, бывший военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений "Жора" Турчак рассказал о неадекватном поведении Надежды Савченко во время ее службы в армии. В интервью "Апострофу" он вспомнил, как впервые познакомился с Савченко в 2014 году во время службы в Болграде.

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    Турчак заявил, что это была срочная служба в разведывательной роте. На базе его разведроты готовилась ротация в Ирак, туда съезжались контрактники со всей Украины.

    "Среди этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню точно, сколько длилась эта подготовка, но из всех 300 человек я запомнил двух людей: Савченко и Сережу, который хотел ее… То есть аж двух человек из трехсот. Были сплетни, что что-то там удалось-таки, потому что в казарме за месяц ничего не получилось – она в него стульями бросалась. Такое", — рассказал ветеран АТО.

    Также, по его словам, Савченко устроила скандал, когда ей отказались выдавать СВД вместо автомата Калашникова.

    Напомним, 29 марта суд отказал в удовлетворении апелляции на решение об аресте Надежды Савченко и оставил ее под стражей на два месяца. Савченко объявила о начале голодовки в СИЗО.

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