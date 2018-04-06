"Хотел ее". Военный рассказал о любовном романе Савченко

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ветеран АТО, бывший военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений "Жора" Турчак рассказал о неадекватном поведении Надежды Савченко во время ее службы в армии. В интервью "Апострофу" он вспомнил, как впервые познакомился с Савченко в 2014 году во время службы в Болграде.

Турчак заявил, что это была срочная служба в разведывательной роте. На базе его разведроты готовилась ротация в Ирак, туда съезжались контрактники со всей Украины.

"Среди этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню точно, сколько длилась эта подготовка, но из всех 300 человек я запомнил двух людей: Савченко и Сережу, который хотел ее… То есть аж двух человек из трехсот. Были сплетни, что что-то там удалось-таки, потому что в казарме за месяц ничего не получилось – она в него стульями бросалась. Такое", — рассказал ветеран АТО.

Также, по его словам, Савченко устроила скандал, когда ей отказались выдавать СВД вместо автомата Калашникова.

Напомним, 29 марта суд отказал в удовлетворении апелляции на решение об аресте Надежды Савченко и оставил ее под стражей на два месяца. Савченко объявила о начале голодовки в СИЗО.