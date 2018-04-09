Перестрелка на Дерибасовской: появилось видео задержаний в Одессе

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КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В центре Одессы на улице Дерибасовской конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку.

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Прибывшие патрули полиции осуществили задержание двух нарушителей спокойствия. На опубликованных кадрах видно, что в момент ЧП на центральной улице города гуляли сотни жителей Одессы и приезжих.

При стрельбе никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что при праздновании Пасхи в Киеве практически половина вызовов экстренных служб патрульной полиции и скорой помощи в Киеве была связана с употреблением алкоголя.