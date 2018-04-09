наверх
09.04.201811:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Видео

    Перестрелка на Дерибасовской: появилось видео задержаний в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (359)

    (обновлено: )148
    Полиция Одессы задержала двух мужчин, конфликт которых перерос в перестрелку на Дерибасовской. В момент ЧП на центральной улице города находились сотни людей, которые могли пострадать.
    Видео Funny FIX compilation Tv

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В центре Одессы на улице Дерибасовской конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку.

    Смотрите также: Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Крыму

    Прибывшие патрули полиции осуществили задержание двух нарушителей спокойствия. На опубликованных кадрах видно, что в момент ЧП на центральной улице города гуляли сотни жителей Одессы и приезжих.

    При стрельбе никто не пострадал.

    Смотрите также: Опубликовано видео прорыва плотины на ГЭС в Николаевской области

    Ранее сообщалось, что при праздновании Пасхи в Киеве практически половина вызовов экстренных служб патрульной полиции и скорой помощи в Киеве была связана с употреблением алкоголя.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП