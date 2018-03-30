Перестрелка в Харькове: между собой разбирались кавказцы – спецкор

Радиостанция Голос Столицы

В Харькове из автомата расстреляли мужчину и еще одного ранили. Произошло это вчера вечером у ресторана в районе Новых Домов. Когда компания кавказцев вышла из заведения, к ним подъехал автомобиль и из него выпустили автоматную очередь.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье умышленное убийство.

Подробнее об инциденте и как продвигается расследование, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які подробиці щодо стрілянини наразі відомі? Чи є щось нове? Як взагалі картина виглядає?

– Подія сама сталася приблизно о 22:50 біля ресторану — це на вулиці Ландау в Харкові. Це тихий район, нові будинки. Це звичайний харківський район.

Сама подія сталася на парковці цього закладу, коли група кавказців вийшла і прогрівала свою машину. Вони стояли біля «Тойоти Лендкрузер». За моєю інформацією, це не проста машина, а броньована, як і непрості були самі постраждалі. Загинув громадянин Азербайджану 1986 року народження. Йому нападники поцілили в голову. Цього чоловіка доставили в лікарню у стані вже клінічної смерті, врятувати його не вдалося.

Другий постраждалий — це громадянин Грузії, 1980 року народження. Він отримав непроникаючі, підкреслюю, наскільки я знаю, поранення, тобто якусь травму, виходить, стегна. Поранення не важке. Я уточню, Ви сказали, що він у важкому стані. Ні, він у жодному разі не у важкому стані. Після надання амбулаторної допомоги він пішов із лікарні самостійно.

Нацполиция Харьковской области Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове

Щодо зброї, за моєю інформацією, яка не є офіційною, нападників було кілька. Принаймні, чотири. Всі вони кавказької зовнішності. Тікаючи з місця події, вони викинули автомат, який використовували для скоєння злочину, і кілька предметів, які можна окреслити, як речові докази. Ці речові докази зараз вилучені. По місту, як вже відомо, план «Сирена» запроваджено. Нікого поки що не спіймали. Продовжуються розшукові заходи.

Є якась специфічна інформація стосовно особистостей загиблого і пораненого? Чи належали до якихось угруповань ці люди? Чи є учасниками якихось бізнес-процесів у місті?

– Я поки що не буду стверджувати нічого з Вами озвученого. Зазначу, що загиблий азербайджанець займався посередницькими процесами на ринку «Барабашово». Він не був засуджений раніше. І формально безробітний. Щодо другого громадянина Грузії, який постраждав, але не сильно, у мене будь-якої інформації більш-менш точної немає, на жаль.

Скриншот с Youtube На месте расстрела мужчин у ресторана в Харькове

Що говорять правоохоронці стосовно речових доказів? Дадуть вони розуміння того, хто це був?

– Правоохоронці офіційно взагалі нічого не говорять про речові докази, окрім автомата. Тому це власна інформація з джерел, які трохи знайомі із ходом розслідування.

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Щодо свідків чи наявних у тому місці камер спостереження?

– Свідки є. Усього цих кавказців, які вийшли, було з десяток. Але на місці залишилося тільки четверо свідків. Вони опитані, вони дають свідчення, сам постраждалий грузин, який покинув лікарню, наскільки мені відомо, свідчень поки що не дає, відмовився від свідчень. Але свідки є – ті чоловіки, які були із ними, і які не постраждали, вони в якості свідків є.

Скриншот с Youtube На месте расстрела мужчин у ресторана в Харькове

Що харків'яни з цього приводу говорять?

– Трошки мені важко сказати, що харків'яни говорять. Я Вам можу сказати, що б я з цього приводу думав. Виглядає це як бандитська розбірка між кавказцями. Причому, я так підозрюю, що і нападники навряд чи є громадянами України. Це наштовхує на певні роздуми, чи це справді не є якоюсь бандитською розбіркою на теренах Харкова, на теренах України.

Від сьогодні ДСНС починає масштабні перевірки закладів, у яких можуть масово скупчуватися люди, по всій країні. У Харкові відбудуться заходи? Готові харківські ТРЦ, клуби, шкільні і дошкільні заклади до перевірок?

– Сьогодні близько 8-ї ранку почалися ці навчання, тренування із протипожежної безпеки, з тренування із гасіння пожеж у ТРЦ. Почалося все це з харківського ТРЦ «Французький Бульвар». Тобто, одна команда це проводить, але в усіх великих ТРЦ Харкова.

Почали з «Французького Бульвару», далі перемістяться, як заявила ДСНС, в решту великих ТРЦ Харкова. Також на ринку «Барабашова», у регіональному центрі надання адміністративних послуг, в метро, у Палаці спорту, в усіх закладах, де можуть проходити або проходять концерти, скупчення людей, кінотеатри — всі ці заклади з сьогоднішнього ранку починає один за одним ДСНС перевіряти.

Була можливість у вас подивитися за процесом? Як це виглядає?

— Особисто я не бачив, можу тільки по фотографіях і відео судити. Особисто не був присутній. Але люди стараються.