Перестрелка в ночном клубе Ужгорода: пострадал парень

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в полицию Ужгорода поступило сообщение о госпитализации мужчины с пулевым ранением.

"По вызову выехала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. На месте правоохранители установили, что пострадавший 24-летний житель Ужгорода, получил повреждения в виде пулевого ранения во время отдыха в одном из ночных клубов Ужгорода", — сообщает подробности полиция.

По факту неправомерных действий, в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба.