наверх
15.02.201815:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Перестрелка в ночном клубе Ужгорода: пострадал парень

    (обновлено: )87
    По факту хулиганства со применением оружия правоохранители начали следствие. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают личность стрелка.
    На месте стрельбы в ночном клубе Ужгорода
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в полицию Ужгорода поступило сообщение о госпитализации мужчины с пулевым ранением.

    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

    "По вызову выехала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции. На месте правоохранители установили, что пострадавший 24-летний житель Ужгорода, получил повреждения в виде пулевого ранения во время отдыха в одном из ночных клубов Ужгорода", — сообщает подробности полиция.

    По факту неправомерных действий, в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе