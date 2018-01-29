В Киеве у здания суда произошла перестрелка, ранены трое

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве произошла вторая за день перестрелка в центре города: три человека получили ранения на улице Жилянской возле здания Святошинского районного суда.

Сообщество Киев Оперативный передает, что причиной стрельбы стал конфликт, в результате которого ранения получили трое мужчин.

"Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" были госпитализировали", — говорится в сообщении.

Уже известно, что причиной стрельбы стали противоречия во время судебного заседания о нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.

На месте происшествия работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Позднее полиция Киева сообщила, что официально пострадавшим считается один человек. В связи с ЧП в столице введет план "Перехват", разыскивается автомобиль Hyunday Accent или Opel серого цвета, водитель которого причастен к происшествию.

Напомним, в понедельник, 29 января мужчина получил смертельное ранение в результате разборок двух охранных фирм на улице Лагерной в Киеве. Перестрелка между ними произошла прямо у входа в игорное заведения вблизи станции метро "Берестейская".