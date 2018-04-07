В Днепре "на горячем" задержали киллера

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья. Но интересно даже и не этот "странное" стечение обстоятельств, интересно другое. Во время отработки местности для установления пособий киллера и его возможного объекта работники полиции вошли в указанное заведение. «Воры» забеспокоились и тогда прозвучали такие их слова: "Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла и их "помощников", которые это им гарантировали", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Правоохранитель опроверг договоренности полицейских с "вором в законе", добавив, что полиция никогда не пойдет на любые договоренности с воровским миром.

"Возвращаясь к киллера… И тут возникает философский вопрос: как же так? Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасены жизни пожалуй некоего «вора»… в этот праздничный вечер для воров", — отметил Аброськин.

Вячеслав Аброськин Киллер, задержанный в Днепре

Ранее сообщалось, что сотрудники одесского уголовного розыска задержали группу киллеров, которые пытались убить фермера в Ренийском районе.