Бортник: США бомбили старый миропорядок - это плохо для Украины

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп все же сдержал свое обещание и ударил по Сирии ракетами. Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

Ночью США бомбили не Сирию, а старый миропорядок и амбиции России, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Ракеты принесли послание о том, что союз с РФ не является гарантией безопасности, а российская ПВО ограничено эффективна. При чем удары до проводения расследования (комиссия ОЗХО начнет работу только в субботу) и серьезных доказательства демонстрирует, что система международного права не функционирует — доминирует только пещерное право сильного", — написал Бортник на своей странице в Facebook.

"И это плохо для слабых… — для нас", — добавляет эксперт.

"Трамп ещё немного выиграл времени во внутриполитическом конфликте, мировая военно-политическая нестабильность повышается, РФ для сохранения имиджа попытается ответить…", — спрогнозировал политолог.

Напомним, ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии подвергся в субботу ракетному удару со стороны США и их союзников в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.

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По предварительным данным, жертв нет, но есть раненые среди мирных сирийских граждан.

МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада. Москва будет созывать в связи с произошедшим экстренное заседание СБ ООН. Ракетный удар по Сирии уже осудили Иран, Куба, Россия и Белоруссия. Президент Сирии Башар Асад после ракетных ударов находится в Дамаске.