Хроника 22 января: День Соборности, оговорка Порошенко, Арьев - вице-президент ПАСЕ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 22 января, в Украине отметили День Соборности, Нацбанк назвал размер долга Украины перед МВФ, а Генсек Совета Европы озвучил стоимость плана действий для Украины. Помимо этого в Киеве на проезжую часть обвалились конструкции моста. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украина отметила День Соборности

22 января в Украине отметили День Соборности – 99-ю годовщину провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). По всей стране проходили праздничные мероприятия. Не обошлось без конфуза. Президент Петр Порошенко во время торжественной речи по случаю Дня Соборности заявил про "украинского оккупанта", который "топчет украинскую землю", однако быстро сам исправился и продолжил речь.

Нацбанк назвал размер долга Украины перед МВФ

Совокупные долговые обязательства Национального банка Украины и Министерства финансов перед Международным валютным фондом составляют 12,1 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий во время информационного дня, посвященного управлению международными резервами Украины. При этом собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти 9,7 млрд долларов США.

Читайте также: Есть ли жизнь без МВФ? Украину ждет или дефолт, или экономический рост

Генсек Совета Европы озвучил стоимость плана действий для Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд рассказал в ПАСЕ о стоимости плана действий для Украины. "План действий, стоимостью 23 миллиона евро", — сказал Ягланд, говоря по теме Украины. В своем выступлении перед парламентариями он напомнил о позиции Совета Европы по Крыму. Он отметил, что Совет Европы должен защищать личные права и свободы в государствах-членах.

Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Владимир Арьев был избран вице-президентом ассамблеи. резидентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избран итальянский депутат Микеле Николетти. Квоты двух делегаций — российской и итальянской — остались вакантными.

В Бердянске преступник бросил гранату в полицейских, трое тяжело ранены

В Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по розыску криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. По предварительной информации местных СМИ, бросивший гранату мужчина погиб на месте. Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили СМИ, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

В Ужгороде в жестокой драке болельщики избили бывшего защитника "Динамо"

В Ужгороде матч по футзалу завершился масштабной дракой между игроками и болельщиками. Во время встречи команд "Минай" и "Алекс" произошла стычка между футболистами. Одному из них арбитр встречи сразу же показал красную карточку. После этого на поле выбежали болельщики, которые напали на представителей гостевой команды. Несколько сильных ударов в голову получил игрок под №3 Олег Допилка, который с 2003 по 2013 годы был игроком киевского "Динамо".

В Киеве на проезжую часть обвалились конструкции моста

В Киеве в Святошинском районе произошло обрушение конструкций путепровода по бульвару Гавела. Аварийный мост проходит над проспектом Комарова. Позднее стало известно, что ЧП произошло из-за аварии: транзитный грузовик нарушил максимально допустимую высоту кузова и снес временную металлическую конструкцию, которая подпирала аварийный участок моста. Повреждений для путепровода или несущих конструкций не нанесено.

В столице под нацистские выкрики жестоко избили участников травести-шоу

В Киеве жестоко избили участников травести-шоу, актеры пострадали и подали заявление в полицию. О нападении сообщил участник шоу, который выступает под псевдонимом Брунгильда Голден. "На нас только что напали. При выходе из офиса. С криками зиг хайль и смерть п…арам. Ждем полицию", — написал актер в воскресенье, 21 января. Он опубликовал свое фото со следами избиения.

Из Словакии депортирована большая группа украинских нелегалов

В Братиславе полиция Словакии задержала 12 украинских мигрантов, которые незаконно работали на предприятии по упаковке товаров. Сообщается, что полицейские получили информацию об иностранцах, которые без надлежащего разрешения работают на складах в Братиславе. Во время проверки были выявлено 12 украинцев, которые имели только польские визы, которые не дают права работать на территории Словакии.

Порошенко вошел в десятку богатейших спикеров форума в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Порошенко занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов. В рейтинге первое место занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл).

Читайте также: Соцсети: когда Порошенко станет богаче Трампа?

В Китае запретили рэп и артистов с татуировками

На китайском телевидении запретили транслировать рэп и все, что касается хип-хоп культуры в целом. Такое решение принял главный медиа-регулятор страны – Государственное управление по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения КНР. Более того, под запрет попали также артисты с татуировками, "безвкусные" и "вульгарные" артисты, артисты с "низким идеологическим уровнем", артисты с "запятнанной репутацией" и "проблемной моралью".

День соборности Украины — государственный праздник, отмечаемый 22 января. Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.