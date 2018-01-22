Чем закончатся игры Порошенко на энергетическом рынке Украины

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В былые времена к "карману" президента относились самые жирные отрасли. Такие, как газовая или бензоналивная, промышленная химия или металлургия, национальный военторг и пр. Однако ныне в столь скудные времена особо перебирать источниками коррупционных поступлений не приходится. Потому президент берет, что может. К числу реальных инструментов наполнения предвыборной казны теперь можно смело отнести НКРЭКУ.

Закон о начале работы этого государственного регулятора вступил в силу в ноябре 2016 года. В соответствии с ним НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах. При этом только рынок услуг, которые подлежат регуляции этим органом в сфере ЖКХ, оценивается в 600 млрд гривен! Есть где разгуляться и поживиться. Ведь каждое решение регулятора может повлечь за собой миллиардные прибыли того или иного "естественного" монополиста в сфере газо- и теплоснабжения, электро- и водопоставок. Причем без всяких там прозорроконкурсов или серьезного инвестирования в отрасль. Главное быть другом президента. Или кошельком на будущих выборах.

Естественно, в благих, антикоррупционных целях персональный состав регулятора регулярно должен меняться. Ну так, чтобы не поспевать обрастать коррупционным хвостом клиентелы. А еще в сам состав НКРКЭУ не так просто попасть. Нужно пройти сито конкурсной комиссии. Короче, в соответствии с рекомендациями всяких грантоантикорррупционеров наш ВР создал-таки правовой шедевр по борьбе с возможным тлетворным влиянием дензнаков на процесс принятия взвешенных и честных решений в такой общественно чувствительной сфере, как тарифы ЖКХ.

Что же мы получили в результате "титанических" усилий? В течение 2017 года должна была бы быть создана пресловутая конкурсная комиссия из пяти человек. Но видимо в наших реалиях трудно найти в стране пять честных человек. Потому в прошлом октябре-ноябре были утверждены всего три члена комиссии. Однако для начала проведения конкурса нужно минимум четверо.

С середины ноября, из-за плановых увольнений членов НКРЭКУ, последняя потеряла возможность принимать решения из-за отсутствия кворума. А конкурсная комиссия так и не начала свою работу. Вследствие этого в рабочем "столе" регулятора застряло более 150 проектов решений для всего комплекса зависящих от них отраслей. Короче, уже на этом этапе становится очевидным, что некая невидимая рука рынка коррупционных услуг начала формировать необходимые условия для взимания мзды за оперативность принятия нужных решений. 150 застрявших – хороший задел для объявления конкурса на большую негласную премию, чтобы попасть на первоочередное рассмотрение НКРЭКУ, когда оно все же наберет кворум.

Но, как говорится в нашей стране нет тупиков для новой власти. Все проблемы разрешимы, если "Чип и Дейл" из парламента придут на помощь. Чтобы разрулить ситуацию Верховная Рада 7 декабря приняла закон, которым уполномочила Петра Алексеевича самостоятельно назначать сроком на три месяца членов регулятора на вакантные должности.

Естественно законодатели оговорились, что мера эта временная, пока конкурсная комиссия не изберется. А она, как уже видно и за год не собралась. Может и еще год-другой потребуется для поиска самых честных граждан, чтобы доверить им выбор членов НКРЭКУ. Тем временем, ее вполне сможет заменить самый честный и порядочный человек нашей страны – президент. В соответствии с этим законом своим единоличным решением Петр Алексеевич имеет право назначать минимум четверых членов НКРЭКУ без всяких там конкурсов. То есть – большинство. Ведь штатных членов регулятора – семь. Всего на три месяца. А потом, если конкурсная комиссия будет собрана, то все своим чередом. Если же нет, то Порошенко снова получает право по истечении трех месяцев назначить очередное пропрезидентское большинство в НКРЭКУ.

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Случайность ли такое странное стечение обстоятельств, при котором все требования западных институций о борьбе с коррупцией в сфере тарифообразования выполнены, орган создан, законы прописаны, но в результате, по факту президент становится единоличным управляющим этой, такой теперь уже европейской структуры. Причем, вероятно, минимум на период предвыборной гонки. Ну или хотя бы на тот, когда будут приняты нужные решения для наполнения казны избирательного штаба Петра Алексеевича. Предновогоднее решение пропрезидентского НКРЭКУ показывает, что точно не случайно.

Уже 28 декабря регулятор принимает решение увеличить на 15,4% прогнозную оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 г.

ОРЦ – это цена электроэнергии, по которой в новом году производители электроэнергии (атомные, тепловые и другие станции) будут продавать ее в оптовый рынок. Одновременно с этим принимается решение об изменении структуры баланс электроэнергетике в стране на этот год.

АЭС снизят свою долю в общей структуре производства электричества с 55% до 52,9%. Доля же ТЭС вырастет с 29% до 30,6%.

Таким образом, энергобаланс на 2018 г. предусматривает снижение производства самой дешевой электроэнергии АЭС на 1,28 млрд кВт-час и рост производства более дорогой ТЭС на 3,68 млрд кВт-час.

Как известно, 70% мощностей ТЭС в Украине контролирует холдинг ДТЭК Рината Ахметова. По приблизительным подсчетам решение НКРЭКУ об изменении ОРЦ и структуры энергобаланса на 2018-й год может принести более 10 млрд. грн. дополнительной прибыли Ринату Леонидовичу. Но и это еще не все. Те ТЭС, которые еще не прибрал к рукам ДТЭК, работают в основном на угле. Главным поставщиком в стране последнего опять же является ДТЭК. Причем торгует донецким углем по пресловутой формуле Роттердам+. Которая приносит Ахметову сотни миллионов долларов ежегодной прибыли. Естественно за счет кармана соотечественников.

Так что вышеописанная схема об использовании регулятора в интересах конкретных олигархов и их бизнес-групп налицо. Какими решениями нас еще порадует в течении ближайшего времени "приватизированная" президентом НКРЭКУ мы скоро узнаем. Есть, конечно, теоретическая возможность, что у Петра Алексеевича сработают тормоза и он не станет слишком злоупотреблять ручным управлением регулятора в пользу казны предвыборного штаба. Ведь как не крути, а ухудшение жизни миллионов украинцев накануне переизбрания на второй срок не лучшее средство убедить отдать свои голоса в пользу ПАП. Более того, имея в руках такой инструмент, президент мог бы использовать его и для того, чтобы снизить тарифное бремя украинцев. При этом, прикрывшись от огня критики МВФ и прочих западных "друзей" украинского народа тем, что популистские решения о снижении тарифов ЖКХ принимает не он и даже не Верховная Рада, а всего лишь члены НКРКЭУ. Которых можно и безболезненно уволить. По требованию Вашингтона или Брюсселя. Есть ли в планах Петра Алексеевича такой предвыборный трюк или нет, мы тоже узнаем в течении текущего года. Пока же НКРКЭУ своим первым существенным действием сделало Ахметова на 10 млрд. гривен богаче. Ну а всех нас, естественно беднее.