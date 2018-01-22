День Соборности в столице. За порядком следят более 1,5 тыс силовиков

ГУГП в Киеве

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Более 1,5 тысячи правоохранителей следят за порядком в Киеве по случаю празднования в понедельник Дня Соборности Украины, сообщила пресс-служба городской полиции.

"По случаю празднования Дня Соборности за безопасностью в столице следят более 1,5 тысячи правоохранителей. Публичный порядок в центральной части города обеспечивают работники структурных подразделений столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в понедельник по случаю праздника в Киеве состоится ряд мероприятий с участием жителей и гостей столицы. Усиленные наряды правоохранителей обеспечивают охрану общественного порядка в местах проведения запланированных акций. Они обращаются к участникам мероприятий с просьбой не нарушать правопорядок и придерживаться установленных правил поведения.

В Украине отмечают День соборности и свободы ежегодно 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.