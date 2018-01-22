День Соборности в Киеве: на мост Патона пригнали броневик "Петлюра"

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

В 2018 году 22 января проходит традиционная акция на мосту Патона в Киеве — участники акции с флагами Украины соединяют правый и левый берег Днепра. В этот раз на мост пригнали бутафорский броневик с надписью "Петлюра", а также собрали парней в форме УНР, ЗУНР и их флагами.

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