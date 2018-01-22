В Китае запретили рэп и артистов с татуировками

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. На китайском телевидении запретили транслировать рэп и все, что касается хип-хоп культуры в целом. Об этом передает Time.

Такое решение принял главный медиа-регулятор страны – Государственное управление по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения КНР.

Более того, под запрет попали также артисты с татуировками, "безвкусные" и "вульгарные" артисты, артисты с "низким идеологическим уровнем", артисты с "запятнанной репутацией" и "проблемной моралью". Кроме того, на китайском ТВ нельзя показывать субкультуру (то есть неформальную культуру) и деморализующую (декадентскую) культуру.

Такое решение было принято после того, как из популярного телеконкурса Singer убрали известного рэпера GAI. Его записи исчезли и с официального канала Hunan TV на портале YouTube без официального объяснения. В начале января еще один китайский рэпер Ван Хао, выступающий под псевдонимом PG One, был вынужден принести извинения, когда одну из его песен раскритиковали за пропаганду наркотиков и оскорбления женщин.

Ранее сообщалось, что в Сирии был убит примкнувший к боевикам террористической группировки "Исламское государство" бывший немецкий рэпер Дэнис Кусперт, известный под сценическим псевдонимом Deso Dogg.