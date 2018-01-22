В Киеве под нацистские выкрики жестоко избили участников травести-шоу

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Киеве жестоко избили участников травести-шоу, актеры пострадали и подали заявление в полицию.

О нападении сообщил участник шоу, который выступает под псевдонимом Брунгильда Голден.

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"На нас только что напали. При выходе из офиса. С криками зиг хайль и смерть п…арам. Ждем полицию", — написал актер в воскресенье, 21 января. Он опубликовал свое фото со следами избиения.

Фото Facebook Брунгильда Голден Участник травести-шоу под псевдонимом Брунгильда Голден

Позднее он добавил, что прибывшие патрульные внесли дело о нападении в реестр правонарушений. Пострадавшие приглашены на судмедэкспертизу для снятия побоев.

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Напомним, 19 января в Киеве возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии. Парень Лиам решил посетить Киев в туристическим целях, уже после возвращения на родину он обратился за помощью, чтобы оплатить лечение.