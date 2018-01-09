Под Киевом банда подростков жестоко избила семейную пару на улице

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В поселке Глеваха под Киевом на молодую пару напала банда из шестерых подростков.

"Вот моя майка и волосы моей жены, которые вырывали из нее, а вот – что сдирали с меня полностью верхнюю одежду, содрали и футболку…Кристина получила сотрясение мозга и повреждения лица. Ее головой об асфальт. Все летело, это очень страшно. Резиновая дубинка, которой он размахивал", — рассказал пострадавший Артем Туровский ТСН.

Избиение продолжалось в течение 40 минут, соседи успели вызвать полицию. Но правоохранители опросили всех участников и отпустили их по домам.

"Принимала участие в драке старшая сестра одного из тех несовершеннолетних детей, которые били моего сына", — говорит жительница Глевахи Наталья Ибрагимова. Неделю назад на той же улице группа несовершеннолетних избила другого юношу, который до сих пор лежит в больнице.

Местные жители говорят, что знают хулиганов, и по крайней мере часть из них – подростки.

"Мы неоднократно с некоторыми проводили работу. Дети, которые остались под опекой, временно устроены к дедушке, который несет за них ответственность", — пояснила старший инспектор ювенальной превенции Наталья Загородняя. Дедушка оправдывается, что не имеет должного влияния на детей, поэтому остановить их не может.

Ранее сообщалось, что нападение на руководителя фан-клуба "Шахтера" Юрия Бортника произошло в городе Гайсин Винницкой области.