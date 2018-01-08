Руководителя фан-клуба "Шахтера" избили прямо возле его дома

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Руководителя фан-клуба "Шахтера" Юрия Бортника избили у дверей его подъезда.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех", — написал Бортник.

Где именно это произошло, не сообщается.

Напомним, В Запорожье возле храма в районе Малого Рынка, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку к зданию церкви. Один из избитых оказался бойцом АТО.