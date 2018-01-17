В Киеве избили палками адвоката и его семью - СМИ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные напали на адвоката и его семью. Об этом сообщает УНН.

Несколько нападавших в балаклавах проникли в жилище адвоката и избили палками его семью, после чего скрылись. Инцидент произошел 15 января, однако о нем стало известно только сегодня.

Самого адвоката избили почти до потери сознания. Его жене и дочери также нанесли удары. Трое пострадавших были госпитализированы с травмами головы.

При этом нападавшие ничего не забрали с собой.

Начато расследование по ст. 187 УК — разбой.

Несколько дней назад под Киевом банда подростков жестоко избила семейную пару на улице.