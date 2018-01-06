В Запорожье возле храма избили бойца АТО - СМИ

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье возле храма в районе Малого Рынка, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку к зданию церкви, сообщает местное издание "061.ua".

Один из избитых оказался бойцом АТО, сообщил позже волонтер Валентин Бурый. По его словам, на мужчин, которые принесли игрушки к храму, напали двое неизвестных в масках. Боец АТО оказался в больнице с подозрением на перелом руки, у его друга — синяк на лице, добавил Бурый.

"Предположительно, нападавшие могут иметь отношении к организации "Радомир": по словам пострадавших, охранник храма звонил и вызывал нападавших при них", — пишет издание.

061.ua В Запорожье возле храма избили бойца АТО

Пострадавшие собираются писать заявление в полицию.

Позже возле храма начали собираться активисты. Волонтер Бурый призвал нести пустые канистры, уточнив при этом, что поджоге церкви речь не идет. По его словам, имелись ввиду пустые канистры.

Как отмечается, за несколько часов до этого инцидента, запорожанка Олена Ялова опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что сегодня на нее также пытался напасть охранник этого же храма. По ее словам, мужчина буквально вытолкал её с территории, достав при этом газовый баллончик.

Читайте также: В атмосфере нетерпимости. Войны против УПЦ — год борьбы за веру

По данным издания, в Запорожье и ряде других городов Украины проходит акция "Принеси куклу", направленная против священников, отказавшихся отпевать погибшего ребенка. Речь идет о 2-летнем мальчике, на которого упал самоубийца.